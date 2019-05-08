В Петербурге 8-летняя девочка оказалась в квартире с крысиной стаей — СМИ

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге стало известно о жуткой ситуации, в которой оказалась 8-летняя девочка. Квартира в Калининском районе Петербурга, где она живет, завалена мешками с мусором и населена многочисленными крысами.

Как сообщает 8 мая канал «Mash на Мойке», школьница 2-го класса была доставлена в детскую больницу 26 апреля с синяком на плече. После этого сотрудники органов опеки посетили двухкомнатную квартиру на улице Карпинского, где обнаружили ужасающие условия, в которых ребенку оставаться нельзя.

«Девочку у матери, скорее всего, отнимут, а пока ребёнок живёт при больнице», — отмечает источник.

Соседи рассказали, что мама и бабушка девочки постоянно копошатся в помойках, откуда тащат в квартиру мусор, а девочку травят сверстники за исходящий от нее неприятный запах. Как утверждают соседи, живущие в квартире крысы пожирают даже электропроводку.

Напомним, 2 мая СМИ сообщили об ужасных условиях жизни многодетной семьи на Предпортовой улице в Московском районе Петербурга. Их квартира оказалась замусорена и населена насекомыми. Трое девочек и один мальчик, 11-ти, 9-ти, 8-ми и 5-ти лет, были помещены в инфекционное отделение. Но, кроме небольшой простуды, симптомов серьезных заболеваний у них не выявлено.

Однако, как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, многодетную маму не станут разлучать с четырьмя детьми. К такому выводу пришли детский омбудсмен Петербурга и специалисты органов опеки после детального анализа ситуации.

«Сотрудники рассказали, что знают маму давно — её семья состоит на учете несколько лет, и все это время её сопровождает Центр социальной помощи. Сама мама — из числа детей сирот, жилье получила от городских властей как многодетная», — рассказали в аппарате детского омбудсмена.

Сотрудники опеки подчеркнули, что женщина всегда охотно идет на контакт и выполняет все рекомендации соцработников, однако ей, в силу сиротского прошлого, нелегко дается ответственное поведение.

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