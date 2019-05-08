Письма от президента: ветеранов Карачаево-Черкесии поздравит Путин

Черкесск, , 11:24 — REGNUM В преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии получат поздравительные письма от президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в республике проживают 2242 ветерана. Открытки им уже напечатаны, сообщили ИА REGNUM 8 мая в ПФ РФ. В ведомстве уточнили, что адресная база будет актуализироваться до самого момента доставки.

Всего в Карачаево-Черкесии поздравления получат 93 участника Великой Отечественной войны, а также 14 жителей, награжденных медалью «Житель блокадного Ленинграда» и 14 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Больше всего в регионе проживает тружеников тыла — 2096 человек.

По данным Пенсионного фонда, ведомство предоставляет сведения о ветеранах для поздравления президентом РФ с 2002 года.

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