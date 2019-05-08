Самые любимые фильмы о Великой Отечественной войне – опрос

Москва, , 11:24 — REGNUM У большинства жителей России (26%) самый любимый фильм о Великой Отечественной войне — «В бой идут одни старики» (26%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В первой пятерка любимых фильмов о войне оказались: «А зори здесь тихие» (20%), «Они сражались за Родину» (15%), «17 мгновений весны» и «Т-34» (по 13%).

Также в десятку лучших военные фильмов вошли: «Освобождение» (11%), «Сталинград» (1989 г.) (7%), «Горячий снег», «Смерш» и «Офицеры» (по 5%).

Стоит отметить, что 55% опрошенных считают, что современные российские фильмы о Великой Отечественной войне хуже советских.

Опрос проведен 3 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России накануне 9 мая назвали свои любимые песни о Великой Отечественной войне. На первом месте — песня «День Победы» (41%). Также гражданам нравится песня «Катюша» (11%).

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