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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата — фоторепортаж

Общество

Накануне Дня Победы

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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Москва, 8 мая 2019, 11:12 — REGNUM  В Москве 8 мая состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Александровский сад
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александровский сад
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Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

В торжественном мероприятии у стен Кремля приняли участие ветераны, мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства Москвы и Московской городской думы, а также члены общественных организаций.

Также делегация возложила цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади.

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Церемония возложения цветов к памятнику Жукову
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к памятнику Жукову
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Церемония возложения цветов к памятнику Жукову
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к памятнику Жукову

Основные мероприятия по случаю празднования Дня Победы пройдут в Москве 9 мая. Среди них центральными событиями станут парад Победы и акция «Бессмертный полк».

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regnum author Дарья Антонова
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День Победы
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