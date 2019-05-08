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На 16% за год подорожал в России набор для шашлыка

Общество

Ощутимо выросла цена на средство для розжига

На 16% за год подорожал в России набор для шашлыка
Шашлык

Москва, 8 мая 2019, 11:11 — REGNUM  Набор для шашлыка в России за год подорожал на 16%. Теперь на мясо, приготовленное на мангале, придётся потратить 970 рублей. Такие данные исследования «Платформа ОФД», приводит РИА Новости.

Так, порция шашлыка российским гражданам обойдется в 320 рублей, что на 13% больше, чем в 2018 году.

На 19% за год выросла стоимость мангала. На сегодняшний день он в среднем стоит 420 рублей.

Шампуры увеличились в цене на 9%. За набор шампуров придётся потратить 145 рублей. Ощутимо выросла цена на средство для розжига — на 35% до 85 рублей.

Больше всего любят жарить шашлыки жители Москвы и Подмосковья, Свердловской и Челябинская областей и Татарии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор подготовил рекомендации для граждан, как в предстоящие майские праздники «отдохнуть на природе, не навредив здоровью».

Подробнее: Роспотребнадзор рассказал, как «отдохнуть на природе, не навредив здоровью»

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