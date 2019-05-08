В игре Marvel Ultimate Alliance 3 появятся Соколиный Глаз и Мисс Марвел

Нью-Йорк, США, , 11:28 — REGNUM Издание Game Informer поделилось первыми подробностями предстоящей игры Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order для Nintendo Switch. Сообщается, что список игровых персонажей будет состоять из порядка двадцати супергероев Marvel.

Game Informer представили новых утверждённых героев Ultimate Alliance 3, ими станут Соколиный Глаз и Мисс Марвел — девушка пакистанского происхождения, способная изменять собственное тело. Также, судя по первому трейлеру и кадрам, в игре появятся: Стражи Галактики, Веном, Россомаха и др.

Новые подробности The Black Order появятся в течение месяца. Релиз игры ожидается 19 июля 2019 года на гибридной консоли Nintendo Switch. Пока не сообщается, выйдет ли Ultimate Alliance 3 на других платформах.

Напомним, Marvel Ultimate Alliance — серия Action/RPG видеоигр о приключениях супергероев комиксной вселенной Marvel. Геймерам представлялась возможность собрать команду (до четырёх человек) из любимых персонажей и отправиться в путешествие по спасению мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Electronic Arts запустит сервис Access на PlayStation 4 уже в июле