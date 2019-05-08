В больницах Ярославля не смогли справиться с укусом змеи: нет сыворотки

Ярославль, , 10:59 — REGNUM Жительнице Ярославля, которую укусила змея, не смогли помочь в больнице из-за отсутствия противоядия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родственники пострадавшей Галины Богатыревой. Змея укусила женщину на приусадебном участке в селе Лютово Ярославского муниципального района. Соседка вызвала «Скорую помощь», медики не могли определить, в какое лечебное учреждение вести пострадавшую.

«Меня попросили перезвонить, так как было неизвестно, в какой больнице Ярославля имеется сыворотка от укуса змей. Когда я перезвонила, мне сказали, что такой сыворотки нет ни в одном лечебном учреждении города Ярославля. Я отвезла Галину Николаевну в ближайшую к Лютово ярославскую больницу», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM соседка пострадавшей Оксана Петрова.

Пострадавшая от укуса змеи была доставлена в больницу №2 города Ярославля. В течение двух часов состояние Галины Богатыревой значительно ухудшилось, она была переведена в реанимацию. Как говорят родственники, сыворотка женщине введена не была. Начались осложнения на сердце, Богатыревой был поставлен диагноз «Инсульт».

"Сейчас у нее парализована левая половина тела. Неделю мама провела в реанимации. Вакцину от змеиного укуса ей так и не ввели, хотя это нужно делать в течение двух часов. Я не врач, но считаю, что осложнения на сердце возможны из-за действия змеиного яда. Даже если это не так, отсутствие сыворотки может привести к гибели других людей. Сейчас весна, и змеи особенно активны», — пояснил ИА REGNUM сын пострадавшей Илья Богатырев.

Проверку по данному факту начали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

«Следственный комитет будет разбираться, кто должен закупать сыворотку: департамент здравоохранения Ярославской области или больницы. Мы установим причины, по которым женщина не получила адекватную и своевременную медицинскую помощь», — пояснили в областном управлении СКР.

В департаменте здравоохранения Ярославской области пока не дали официальных комментариев по случаю Галины Богатыревой и отсутствию противозмеиной сыворотки в больницах Ярославля.

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