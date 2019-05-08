В Бразилии освободили мужчину, обвиняемого Турцией в терроризме

Бразилиа, , 10:59 — REGNUM Верховный суд Бразилии постановил освободить из-под ареста турецкого бизнесмена Али Сипахи, обвиняемого на родине в связях с ФЕТО, сообщает 8 мая Al Arabia.

Сипахи проживает в Бразилии 12 лет, он был задержан по подозрению в связях с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым Анкарой в попытке переворота в государстве в июле 2016 года.

«Решение об отмене тюремного заключения невиновного гражданина стало важным шагом, мы будем следить за дальнейшей активностью судебной системы», — говорится в заявлении адвоката Сипахи.

Напомним, Али Сипахи, имеющий гражданство Турции и Бразилии, содержался под стражей с начала апреля 2019 года, Анкара надеялась на его экстрадицию для привлечения к ответственности.

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