В Екатеринбурге страдающая раком пенсионерка умерла возле больницы

Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM Екатеринбургская полиция выясняет, как именно произошла смерть пожилой женщины-пенсионерки с онкологическим заболеванием летом 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Женщина пыталась обратиться в больницу № 23 на Уралмаше, но, по словам очевидцев, ей отказали в приёме и предложили вызвать скорую. Позже больную обнаружили лежащей на земле, и находящиеся рядом горожане сами вызвали скорую помощь. Бригада приехала через некоторое время, но пенсионерку на месте якобы уже не обнаружили. Через час в скорую вновь поступил звонок от жителей города — больная была обнаружена лежащей на земле в другом месте. Вторая бригада оперативно выехала, но спасти женщину уже не удалось — она погибла. У пенсионерки было онкологическое заболевание в тяжёлой форме.

Полиция ищет свидетелей происшествия и изучают все обстоятельства произошедшего. В УМВД просят горожан обратиться к ним, если есть какая-то информация по данному инциденту.

Тем временем, разбор уголовного дела затянулся — оно было возбуждено по факту гибели пенсионерки ещё в июне 2018 года. Почему свидетелей решили найти только сейчас — загадка.

В горздраве Екатеринбурга заявили корреспонденту ИА REGNUM, что не владеют новой информацией по инциденту. Ранее учреждение проводило служебное расследование по факту гибели пенсионерки, однако о его результатах в ведомстве пока не говорят.

Напомним, инцидент с пенсионеркой произошёл 6 июня 2019 года. В выяснении обстоятельств смерти участвовали представители Следственного комитета и работники прокуратуры. Но конкретных подвижек в деле, судя по всему, нет.

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