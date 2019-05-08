Для сокращения очередей новгородским поликлиникам продлили часы работы

Великий Новгород, , 10:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Новгородской области с 15 июля 2019 года переводит поликлиники на новый режим работы — все они будут принимать пациентов с 8:00 до 20:00, а также работать в выходные дни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в настоящее время городские поликлиники работают до 19:00, районные — до 15:00—19:00 .

Министр здравоохранения региона Антонина Саволюк уточнила, что в выходные дни новгородцы смогут обратиться в поликлиники за бесплатными консультациями врачей-специалистов по территориальной программе государственных гарантий, а также пройти отдельные диагностические обследования.

«В случае превышения пациентами сроков ожидания плановой медицинской помощи, в поликлиниках будут организованы соответствующие диагностические обследования в выходные дни. Например, если пациент хочет получить консультацию кардиолога, но приём у доктора расписан на две недели вперёд, специалист примет пациентов дополнительно в выходной день», — сообщила министр.

Новый режим работы, как полагают в министерстве, сократит очереди на приём к врачам, а также увеличит охват диспансеризации населением.

Нововведения коснутся всех районных больниц региона, Центральной городской клинической больницы и областного роддома.

Напомним, в Новгородской области проходит реформирование системы здравоохранения. Целью изменений власти ставят повышение качества и доступности медицины, а также улучшение первичной диагностики. Так, например, выполнение плана диспансеризации населения включено в критерии эффективности деятельности глав муниципальных районов. В 2018 году диспансеризацию прошли 74 тыс. жителей области, в 2019 году власти диспансеризацией намерены охватить не менее 80 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не все изменения жители Новгородской области воспринимают позитивно. Так, например, против объединения больниц, сокращения работы скорой помощи и ликвидации круглосуточных стационаров прошла серия митингов в ряде районов области, а в Новгородском районе люди митинговали против закрытия государственной врачебной амбулатории, которую заменили частной поликлиникой.