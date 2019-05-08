Санса Старк забыла кофейный стаканчик Starbucks, чтобы насолить Дейенерис?

Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Фанаты сериала «Игра престолов» обвиняют актрису, исполнявшую роль Сансы Старк (Софи Тёрнер), в оставленном кофейном стаканчике из Starbucks: теория возникла в Twitter.

Пользователь социальной сети с ником DracarysD21097 («Дракарис», кстати, с языков фэнтези-мира сериала переводится как «фас», «огонь», «жги») опубликовал фотографию актрис Софи Тернер и Беллы Рамзи (Санса Старк и Лианна Мормонт): в руках у леди Винтерфелла находится стакан кофе, похожий как раз на забытый во время съемок 4 эпизода «Последние из Старков».

https://twitter.com/DracarysD21097/status/1125669659808714752

Фанаты строят догадки, что именно Софи Тернер является причиной забавного киноляпа, тем более, что ее персонаж Санса недолюбливает Дейенерис Таргариен.

По сюжету серии герои собираются после битвы с Белыми Ходоками за праздничным столом. На 14 минуте серии перед персонажем Дейенерис Таргариен (в исполнении Эмилии Кларк) появляется бумажный стакан, в который обычно наливают латте в международной сети кофеен Starbucks. Киноляп не оставили без внимания.

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Днем позже телеканал HBO извинился за историю с подобной скрытой рекламой, представив ее как досадную ошибку и обыграв шутками. Официальный аккаунт сериала в Twitter размести «новостную сводку из Винтерфелла»:

https://twitter.com/GameOfThrones/status/1125502368056053760

Финальный сезон фэнтези-сериала «Игра престолов» завершится 19 мая (в России последняя 6 серия выйдет в ночь на 20 мая).

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