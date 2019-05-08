Среда, 8 Мая 2019 года
11:44:18 МСК

В Прикамье из-за террористической угрозы началась массовая эвакуация

Общество

8 мая отмечен всплеск анонимных сообщений о минировании учреждений и организаций

В Прикамье из-за террористической угрозы началась массовая эвакуация
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телефонный террор

Пермь, 8 мая 2019, 10:29 — REGNUM  В Пермском крае 8 мая в ряд организаций и учреждений посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные оповещения о минировании. Правоохранители совместно с органами власти региона проводят проверочные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности края.

В ведомстве просят граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

По данным СМИ, в краевой столице эвакуировали несколько торговых центров. В соцсетях сообщают об эвакуации ТЦ «Март», «Шоколад», «Союз», «Браво», «КИТ», «Мачта».

Стоит отметить, что кроме Пермского края массовая эвакуация происходит и на территории других регионов, например, в Омске, Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке, Тюмени, о чём сообщают информресурсы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ложные сообщения о готовящихся терактах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить