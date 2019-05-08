В Прикамье из-за террористической угрозы началась массовая эвакуация

Пермь, , 10:29 — REGNUM В Пермском крае 8 мая в ряд организаций и учреждений посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные оповещения о минировании. Правоохранители совместно с органами власти региона проводят проверочные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности края.

В ведомстве просят граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

По данным СМИ, в краевой столице эвакуировали несколько торговых центров. В соцсетях сообщают об эвакуации ТЦ «Март», «Шоколад», «Союз», «Браво», «КИТ», «Мачта».

Стоит отметить, что кроме Пермского края массовая эвакуация происходит и на территории других регионов, например, в Омске, Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке, Тюмени, о чём сообщают информресурсы.