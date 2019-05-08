МИД Индонезии: «На сессии СБ ООН большинство делегатов надели батик»

Нью-Йорк, США, , 10:32 — REGNUM Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН во главе с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в качестве председателя СБ ООН 7 мая стало уникальным, поскольку делегаты решили соблюсти специальный дресс-код, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Зал заседаний СБ ООН преобразился благодаря различным мотивам батика, который надели делегаты из разных стран, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Очень приятно, что на сессии СБ ООН большинство делегатов надели батик, в том числе генсек ООН», — отметила Ретно Марсуди.

Помимо Генерального секретаря ООН, среди других делегатов, которые были замечены в батике, были представители США, Германии, Кот-д'Ивуара, Франции, Перу, Доминиканской Республики и Китая.

Напомним, в настоящее время индонезийский батик признан ЮНЕСКО в качестве мирового культурного наследия.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индонезии: «Хотим учитывать роль женщин как агентов мира»