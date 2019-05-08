На Ямале бизнесмены шокируют поздравлениями с Днём Победы

Салехард, , 10:25 — REGNUM На Ямале бизнесмен украсил забор к 9 Мая патриотическим баннером, изготовленным к 70-летию Победы. Об этом сигнализировали бдительные жители Нового Уренгоя, выложившие фотографии и видео в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пристыженный предприниматель довольно скоро снял баннер. В администрации города Новый Уренгой сообщили, что с бизнесменом проведена разъяснительная работа. Видимо, ему напомнили, что 9 мая 2019 года исполняется 74 года со Дня Победы. Бизнесмен обещал повесить актуальный баннер.

Ранее ямальская телекомпания «Миг» сообщила о танке из пивных банок с георгиевской лентой. Таким образом с Днём Победы поздравляла жителей Ноябрьска одна из торговых точек. Правда, горожане не оценили такого поздравления.

«На этом не стоит делать рекламу. Мы не знаем, что такое война, и дай бог не знать. Должно быть уважение к тем, кто жизни отдавал, чтобы мы жили», — высказались жители Ноябрьска в соцсетях.