Трансляцию шествия «Бессмертного полка» в Москве покажут онлайн

Москва, , 10:21 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве 9 мая будут транслировать в режиме онлайн на порталах mos.ru и «Окно в город», сообщается на портале мэра столицы.

На всём пути следования колонны будут установлены камеры. Шествие начнется в 15:00 по мск. Для просмотра можно выбрать любые улицы, по которым следуют участники акции.

Посмотреть трансляцию шествия «Бессмертного полка» можно будет на смартфоне или любом другом устройстве с выходом в интернет.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, подавляющее большинство жителей России (95%) одобряет проведение акции «Бессмертный полк».

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