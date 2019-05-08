Власти Москвы советуют 8 мая не парковать машины возле деревьев

Москва, , 10:16 — REGNUM Автовладельцам Москвы не следует парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов, заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В ЦОДД напомнили прогноз погоды на 8 мая, обещающий дождь, грозу и ветер.

«Не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге. Сезон снега и гололёда закончился. Начались дожди и ветра», — говорится в рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области 8 мая, по прогнозу синоптиков, ожидается выпадение до 30% месячной нормы осадков.

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