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В Чечне вручили по 100 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны

Общество

Для ветеранов войны и тружеников тыла устроили праздничный прием

Грозный, 8 мая 2019, 10:14 — REGNUM  В Чечне состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравить защитников Родины и тружеников тыла собрались представители органов власти республики и общественности. Прийти на торжества из-за преклонного возраста смогли лишь четверо участников войны и 46 тружеников тыла, сообщили ИА REGNUM 8 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Каждый ветеран получил к празднику от правительства региона по 100 тыс. рублей. Получили материальную помощь и труженики тыла. Кроме того, сертификаты для улучшения жилищных условий в размере более 680 тыс. рублей вручили десяти ветеранам боевых действий из числа сотрудников правоохранительных органов. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт более 30 тыс. уроженцев Чечни. Свыше 100 тыс. жителей региона трудились на оборонительных сооружениях на подступах к Грозному. В настоящее время в Чечне проживают 14 участников войны и 507 тружеников тыла, а также 267 вдов участников Великой Отечественной войны.

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