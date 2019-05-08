Глава Дагестана прокомментировал арест назначенного им министра

Махачкала, , 10:21 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал задержание министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова. В ходе оперативного совещания лидер субъекта заявил, что не имеет к чиновнику претензий в его бытность министром.

Напомним, с именем Хасбулатова связано создание дагестанской сети многофункциональных центров (МФЦ), которой он руководил в период с 2013 по 2018 год. Работа системы неоднократно получала положительные отзывы на самом высоком уровне, после чего в феврале 2018 года её отец-основатель получил должность руководителя минэкономразвития. Осман Хасбулатов стал одним из первых министров, назначенных Владимиром Васильевым.

«Учреждение, которое он создавал, функционирует сегодня, и в прошлом году принимало всероссийскую делегацию, которая изучала и признала одной из лучших эту структуру. Министерство экономического развития России не раз оценивало высокий результат работы нашего МФЦ», — приводит слова главы Дагестана его пресс-служба.

Васильев отметил, что в настоящее время делом Хасбулатова занимаются правоохранительные органы, будет проведено расследование.

«Очень важно, с кем мы работаем. С кем бы мы ни работали, если мы работали в рамках закона, то мы неуязвимы», — подчеркнул лидер республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, Османа Хасбулатова задержали 30 апреля в махачкалинском аэропорту и спустя два дня заключили под стражу на 10 суток. Ему вменяют в вину хищение более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров республики.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая существенно завышала стоимость мебели, компьютеров и оргтехники при проведении закупок для нужд центров. Средства выводились через аффилированные фирмы, после чего сообщники их обналичивали и присваивали себе.

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