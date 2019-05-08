Депутаты Рады взяли на поруки боевика, подозреваемого в ранении журналиста

Киев, , 10:02 — REGNUM Оболонский районный суд Киева отпустил на поруки бывшего участника войны в Донбассе Владимира Регешу, который предположительно ранил в ногу журналиста, сообщило 8 мая «Радио Свобода».

За боевика поручились депутаты Верховной рады Оксана Корчинская (Радикальная партия), Сергей Высоцкий, Андрей Левус из «Народного Фронта», Егор Соболев («Самопомощь»), Андрей Антонищак (Блок Петра Порошенко).

Как рассказал журналист Игорь Бурдыга, поддержать задержанного пришли не только депутаты Рады, но и представители неонацистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Один из лидеров последних, Сергей Мазур, с которого самого сняли подозрение в цыганском погроме только из-за криво оформленного документа, пишет: мол, не важно виноват стрелявший или нет (?!), но сидеть он не должен. И Регеша выходит на поруки депутатов», — написал журналист на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что во время заседания адвокаты подозреваемого попросили журналистов покинуть зал, поскольку дело о стрельбе в публичном месте якобы является «личным» и журналисты подчинились.

Напомним, 5 мая в Оболонском районе Киева выстрелом в ногу был ранен журналист «Радио Свобода» Владимир Рунец. Врачи констатировали открытый огнестрельный перелом кости правой стопы.

Злоумышленник скрылся с места преступления на машине с чёрными военными номерами, однако позже подозреваемый сдался полиции.

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