«Русал» в 2018 году направил на корпоративную медицину более 700 млн рублей

Москва, , 09:49 — REGNUM Около 720 млн рублей направил «Русал» в развитие медицины труда в 2018 году, сообщила пресс-служба компании.

Предприятие реализует комплексную программу по развитию собственной медслужбы и организации отслеживания антропогенного воздействия на окружающую среду в регионах присутствия компании.

Отмечается, что ключевую роль в профилактике непроизводственных несчастных случаев играет собственная медицинская служба. Её основная задача — оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи и проведение периодических медицинских осмотров.

Кроме регулярных профосмотров, сотрудники «Русала» проходят бесплатную вакцинацию, пользуются льготами на санаторно-курортное обслуживание. Также работники предприятия могут обратиться за медицинской помощью или консультацией в любое удобное время.

Ранее в компании сообщали, о размещении 10-летних облигаций номинальным объёмом 15 млрд рублей. Оно стало первым выходом на рынок долговых бумаг после снятия санкций.

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