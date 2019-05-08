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Экстренное предупреждение на праздничные дни объявили в Карачаево-Черкесии

Общество

О ливнях с градом предупредили и жителей Ставрополья

Черкесск, 8 мая 2019, 09:33 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии в ближайшие часы может резко ухудшиться погода. В МЧС республики предупреждают о сильных ливнях с градом и шквалистым ветром.

«Днем и до конца суток 8 и 9, 10 мая местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20−23 м/с», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что эти природные явления могут спровоцировать подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и вызвать сход селей малого объема в горах.

Стоит отметить, что о вероятности возникновения ЧС природного характера не выше локального уровня предупредило МЧС и жителей Ставропольского края. Здесь дожди с градом и шквалистым ветром ожидаются уже во второй половине 8 мая.

Они могут вызвать подтопления в низинных частях местности в населенных пунктах и на автодорогах, нарушения в работе дренажно-коллекторных систем, увеличение количества ДТП, нарушения в работе транспорта.

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Сильные ливни и их последствия
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