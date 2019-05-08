Фильм «Они сражались за Родину» покажут воронежцам в День Победы

Воронеж, , 09:26 — REGNUM Фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» 9 мая покажет воронежский кинотеатр «Пролетарий» — посмотреть картину на большом экране воронежцы смогут бесплатно.

Фильм, который входит в число лучших фильмов о Великой Отечественной войне, вышел в 1975 году: тогда он также демонстрировался в «Пролетарии», за весь период проката его посмотрели более 155,5 тыс. воронежцев, а всего в кинотеатрах СССР фильм посмотрели более 40 млн человек.

9 мая в 11:00, сразу после военного парада, приуроченного ко Дню Победы, у воронежцев есть возможность бесплатно посмотреть легендарную картину в «Пролетарии».

«Они сражались за Родину» был снят знаменитым советским режиссером Сергеем Бондарчуком по незаконченному одноименному роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Василий Шукшин, для которого эта роль стала последней, другие знаменитые советские актёры. Фильм в 1976 году был признан лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран», в 1977 году был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.