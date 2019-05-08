Посол Канады на Украине застрял на бездорожье в Черкасской области

Киев, , 09:31 — REGNUM Автомобиль, в котором ехал посол Канады на Украине Роман Ващук, застрял на бездорожье в Черкасской области. Об этом посол написал 5 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

«Черкасская область славится своим богатым чернозёмом. В сочетании с глиной и дождями это может стать проблемой для водителей, непривычных к грунтовым дорогам (то есть для меня)», — рассказал дипломат.

Он поблагодарил местного жителя, который помог выдернуть машину из колеи.

Ващук также опубликовал фотографию автобусной остановки, на стене которой огромными буквами написано «Где дорога?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время дебатов с действующим президентом страны Петром Порошенко заявил, что ему нечего сказать об украинских дорогах кроме того, что их нет.

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