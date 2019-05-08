Погода на День Победы в городах-героях России

Москва, , 09:13 — REGNUM День Победы большинство жителей России будут отмечать на улицах, площадях и в парках города, где они живут. Синоптики надеются, что в этот торжественный день погода не испортит им праздник, передают «Метеоновости».

9 мая в Москве ожидается тёплая погода. Температура воздуха днём составит +23, +25 °С. Местами пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление в норме — 758−750 мл. рт. ст.

В Санкт-Петербурге в праздничный день погоду будет определять антициклон. В Северной столице осадков на ожидается. Воздух прогреется до +15, +17 °С.

В Севастополе и Керчи вероятность осадков мала. Температура воздуха не превысит +20 °С. В городах-героях ожидается +14, +19 °С.

В Тулу южный циклон принесет очень теплый воздух. Дневная температура от +25 до +27 °С. Пройдут кратковременные дожди с грозами, порывы ветра будут достигать 12−17 м/с.

В Смоленске 9 мая во второй половине дня пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха +21, +23 °С.

В Новороссийске сохраняется прохладная погода с кратковременными дождями и грозами. Днем воздух прогреется до +14, +19 °С.

В Волгограде на День Победы будет жарко. Столбик термометра повысится до +31, +33°С. Не исключены кратковременные дожди.

В Мурманске из-за циклона с Баренцева моря будет прохладно. Местами пройдут небольшие дожди, будет ветрено. Ночью ожидаются заморозки, но днём температура повысится до +8, +10 °С.

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Как сообщалоИА REGNUM, по данным опроса, у жителей России самая любимая песня о Великой Отечественной войне — «День Победы».

Развитие сюжета: Самая любимая песня о Великой Отечественной войне — «День Победы»