Среда, 8 Мая 2019 года
10:09:07 МСК

В Москве 8 мая ожидается до +23 градусов

Общество

Во второй половине дня в столице России ожидаются ливни и гроза

В Москве 8 мая ожидается до +23 градусов
Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

Москва, 8 мая 2019, 09:13 — REGNUM  В Москве сегодня, 8 мая, днем воздух прогреется до +23 градусов, сообщают «Метеовести».

Отмечается, что во второй половине дня в столице России ожидаются ливни и гроза. Ветер южной с переходом вечером на северо-западный 5−10 м/с, порывистый.

«Температура воздуха днем в столице +21…+23°, в Подмосковье +18…+23°», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температура воздуха в Москве в День Победы, 9 мая, составит 15−18 градусов тепла.

Читайте также: Гидрометцентр рассказал о погоде в День Победы в Москве

Читайте развитие сюжета: В Москве 8 мая выпадет до трети месячной нормы осадков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить