В Москве 8 мая ожидается до +23 градусов

Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве сегодня, 8 мая, днем воздух прогреется до +23 градусов, сообщают «Метеовести».

Отмечается, что во второй половине дня в столице России ожидаются ливни и гроза. Ветер южной с переходом вечером на северо-западный 5−10 м/с, порывистый.

«Температура воздуха днем в столице +21…+23°, в Подмосковье +18…+23°», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температура воздуха в Москве в День Победы, 9 мая, составит 15−18 градусов тепла.

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