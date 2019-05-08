Дополнительные «Ласточки» пустили в праздники между Москвой и Петербургом

Санкт-Петербург, , 09:14 — REGNUM Компания РЖД назначила на 8, 9, 10 и 11 мая дополнительные поезда «Ласточка» в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда будут курсировать сдвоенными составами, по 10 вагонов.

Это сделано с учетом высокого спроса на поездки между двумя городами в майские праздники.

8 и 11 мая дополнительные «Ласточки» отправятся из Москвы в 16:53 мск (остановки — Тверь, Бологое, Чудово).

Из Петербурга дополнительные поезда назначены на 9 и 12 мая, время отправления, соответственно, — 13:58 мск (Чудово, Окуловка, Угловка, Бологое, Вышний Волочек, Тверь) и 15:26 мск (Чудово, Бологое, Тверь).

Продажа билетов на дополнительные «Ласточки» уже идет, цена билета — 1702 рубля. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения.