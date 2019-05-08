Владимирские школьники узнали о профессиях в медицине будущего

Владимир, , 09:09 — REGNUM Востребованной уже сегодня профессией для развития медицины будущего является медицинский физик, заявила кандидат физико-математических наук, доцент Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Анастасия Фроня во время лекции для старшеклассников во Владимире. Об этом сообщила пресс-служба Информационного центра атомной отрасли.

«Медицинское оборудование достигло такого уровня сложности, что врачу необходим специалист, который сможет соответствующим образом настроить аппарат и расшифровать полученные данные, чтобы врач назначил правильное лечение», — сказала эксперт.

Она добавила, что отрасли нужны инженеры и программисты, чтобы создавать оборудование и отлаживать процесс распознавания и моделирования, а также биоинженеры, врачи в области высоких медицинских технологий.

Отмечается, что встреча со старшеклассниками прошла в рамках проекта ИЦАЭ Владимира «Профессиональный ориентир».

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