Во Владивосток прибыл «Поезд Победы»

Владивосток, , 09:04 — REGNUM На вокзал Владивостока прибыл «Поезд Победы» с советским магистральным паровозом серии Л, построенным ещё в период Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе поезда также находятся пассажирские вагоны с ветеранами железнодорожного транспорта Приморья и открытые платформы с образцами боевой техники, включая автомобиль «Студебеккер» с установкой залпового огня БМ-31, пулемет максим и другое оружие военных лет, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

После прибытия поезда состоялся митинг памяти. 9 мая «Поезд Победы» будет открыт для посещения горожанами. Первый «Поезд Победы» отправился в путь 9 мая 1995 года — в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор эта патриотическая акция стала традицией железных дорог России.

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Как сообщало ИА REGNUM, трофеи российских военных, захваченные в ходе военной операции в Сирии, будут показаны в разных регионах России. Оружие, технику, боеприпасы погрузили на специальный поезд, который отправился в путь по российским городам. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернётся в Москву накануне главного праздника нашей страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне.