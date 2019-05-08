Чтобы помнили: диктант о войне написали в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 08:59 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии приняли участие в акции «Диктант Победы», которая состоялась 7 мая в России и еще 23 странах. За парты в Северо-Кавказской государственной академии сели ветераны и школьники, студенты, представители органов власти республики. Всего в диктанте приняли участие 199 человек.

Написавший Диктант Победы вместе со всеми глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил участников с наступающим 74-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы гордимся тем, что мы — потомки поколения победителей. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Наша обязанность — знать и помнить о том, что вы сделали для нашей страны и для каждого из нас. Мы будем делать все возможное, чтобы вас не подводить», — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, Диктант Победы был организован в рамках федерального проекта «Единой России» «Историческая память». Его писали на 1189 площадках в России и 23 странах. Участниками диктанта стали порядка 100 тысяч человек. Им предстояло ответить на 20 вопросов, в том числе о датах военных сражений Великой Отечественной войны, именах великих военачальников, о художественных произведениях на эту тему.

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