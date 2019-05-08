Жара в Прикамье: побит температурный рекорд

Пермь, , 08:57 — REGNUM В Пермском крае холода сменились жарой. 7 мая 2019 года побит рекорд 57-летней давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Максимальная температура воздуха на большей части Пермского края 7 мая оказалась на 3−4°С выше, чем прогнозировалось. В центральных и южных районах края установлены температурные рекорды этого дня, а в Перми и рекорд всей первой декады мая. Максимальная температура на метеостанции Пермь составила +29,1°С, что на 1,3° выше прежнего суточного максимума, установленного в 1996 году. Кроме того, на 0,1°С перекрыт рекорд для всей первой декады мая, установленный 10 мая 1962 г (+29°С).

Также температурный рекорд для суток 7 мая установлен в Бисере (+25,3°С). Он на 0,4°С выше прежнего максимума, отмеченного в 1962 году. В Губахе температура достигла +27,3°С, при этом в окрестностях города на возвышенностях до сих пор сохраняется снежный покров. В Кунгуре максимальная температура достигла +30,5° — это самое высокое значение, зафиксированное в Пермском крае 7 мая.

Причиной экстремального потепления синоптики называют вынос тропической воздушной массы из Средней Азии на Южный Урал по периферии антициклона над Казахстаном.