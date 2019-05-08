Неустранённые нарушения: после пожара на заводе Прикамья проводят проверку

Лысьва, Пермский край, , 08:48 — REGNUM В Пермском крае по факту пожара, произошедшего 7 мая на территории Лысьвенского завода эмалированной посуды, проводится проверка. Её осуществляют сотрудники органов дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Установлено, что предприятие в плановом порядке проверяли в 2015 году, и тогда были выявлены нарушения, однако владелец завода так их и не устранил. Об этом свидетельствуют данные повторной проверки, проведенной территориальным подразделением надзорной деятельности МЧС в декабре 2018 года.

«Материалы о выявленных нарушениях были направлены в суд, который постановил привлечь организацию к административной ответственности и оштрафовать. Но, видимо, и этих мер уже недостаточно, чтобы заставить нерадивых руководителей задуматься о том, сколько людей могло бы погибнуть на пожаре» — отметили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 7 мая произошёл крупный пожар в административном кирпичном трехэтажном здании, расположенном на территории Лысьвенского завода эмалированной посуды. В 16:50 местного времени (14:50 мск) в дежурную часть поступила информация о возгорании, в 18:08 объявлена локализация пожара, в 19:26 — ликвидация открытого горения. В ликвидации пожара задействовали 60 человек и 18 спецмашин. Пострадавших нет. Из-за ЧП эвакуировали 200 человек.

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