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В Индонезии предупредили о возникновении экстремальных погодных условий

Общество

Жителям страны настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и осторожность

Джакарта, 8 мая 2019, 08:51 — REGNUM  В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии призвали общественность быть осторожными в связи с экстремальными погодными условиями, вызванными сменой тропических циклонов, которые могут поразить восточную часть страны, сообщает информационный портал Detik.

«Смена тропических циклонов наблюдается в море Банда на юге Малуку», — говорится в заявлении заместителя метеорологического отдела агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Мулёно Прабово.

Предполагается, что циклон приведет к неблагоприятным погодным условиям в нескольких регионах Индонезии.

«Общественности настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и осторожность. Вероятно, возникновение наводнения, оползней, усиление ветра и сильные волны», — предупреждает Мулёно Прабово.

В ряде районов в Индонезии стоит ожидать повышение скорости ветра до 25 узлов или 48 км/ч, а высота волн местами может достигать от 2,5 до 6 метров.

Напомним, в 2018 году в Индонезии было зафиксировано около 2,4 тысяч стихийных бедствий, которые унесли жизни более 4 тысяч человек.

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