Electronic Arts запустит сервис Access на PlayStation 4 уже в июле

Редвуд-Сити, США, , 08:48 — REGNUM Electronic Arts июле 2019 года запустит сервис EA Access на платформе PlayStation 4 от Sony. Об этом 7 мая компания сообщила на своем официальном сайте.

Владельцы консоли смогут купить ежемесячную подписку за $5 или ежегодную за $30. После этого они получат доступ к более чем 50 играм, в число которых, в том числе, входят FIFA, Madden Dragon Age Inquisition, Star Wars Battlefront 2 и другие.

Кроме того, компания предоставит подписчикам возможность ознакомиться с многими новыми проектами в демонстрационном режиме, предоставляющем десятичасовой доступ к играм.

Читайте также: В Minecraft показали свою технологию дополненной реальности

Ранее ИА REGNUM сообщило, что EA намерена выпустить версию многопользовательской игры Apex Legends для мобильных платформ. Компания также планирует выйти с ней на китайский рынок.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Apex Legends от Electronic Arts появится на мобильных платформах