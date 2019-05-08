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Electronic Arts запустит сервис Access на PlayStation 4 уже в июле

Общество

Его подписчики получат доступ к более чем 50 играм

Редвуд-Сити, США, 8 мая 2019, 08:48 — REGNUM  Electronic Arts июле 2019 года запустит сервис EA Access на платформе PlayStation 4 от Sony. Об этом 7 мая компания сообщила на своем официальном сайте.

Владельцы консоли смогут купить ежемесячную подписку за $5 или ежегодную за $30. После этого они получат доступ к более чем 50 играм, в число которых, в том числе, входят FIFA, Madden Dragon Age Inquisition, Star Wars Battlefront 2 и другие.

Кроме того, компания предоставит подписчикам возможность ознакомиться с многими новыми проектами в демонстрационном режиме, предоставляющем десятичасовой доступ к играм.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что EA намерена выпустить версию многопользовательской игры Apex Legends для мобильных платформ. Компания также планирует выйти с ней на китайский рынок.

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