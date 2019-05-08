На границе между Северной и Южной Кореей обнаружили гималайского медведя

Сеул, , 09:04 — REGNUM В демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей был обнаружен исчезающий представитель дикой природы — гималайский медведь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители министерства окружающей среды и Национального института экологии Южной Кореи подтвердили данную информацию с помощью специального фото-оборудования.

Известно, что с 2014 года представители Национального института экологии установили около 92 единиц специального оборудования для экологических исследований в демилитаризованной зоне.

«Мы предполагаем, что гималайский медведь, которого нам удалось запечатлеть на фотографии, является потомком диких животных, населявших ДМЗ в прошлом», — сообщили представили министерства окружающей среды.

По предварительным оценкам, специалистам удалось запечатлеть детёныша гималайского медведя в возрасте от 8 до 9 месяцев. Вес животного колеблется в районе от 25 до 35 кг.

По предварительным данным, в данном районе проживают как минимум три медведя.