Власти Дагестана помогут родственникам мичмана, погибшего в «Шереметьево»

Махачкала, , 08:41 — REGNUM Власти Дагестана окажут помощь родственникам уроженца республики Навруза Искандерова, трагически погибшего во время катастрофы самолёта Sukhoj SuperJet-100. Об этом руководитель региона Владимир Васильев заявил в ходе оперативного совещания, которое началось с минуты молчания в память о погибших в аэропорту «Шереметьево».

"Парню из Каякентского района всего 23 года, который навещал своих родственников. Он только начинал службу на подводной лодке, офицер флота. Родителей у него нет, поэтому будем оказывать помощь родственникам», — приводит слова Васильева его пресс-служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в результате вспыхнувшего пожара на борту авиалайнера компании «Аэрофлот», который должен был совершить рейс из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек. Среди них был один дагестанец — 23-летний Навруз Искандеров. Молодой мичман служил по контракту на военном корабле и в тот день после краткосрочного отпуска возвращался с малой родины обратно в Мурманск. Как рассказывают его друзья, он был не только сиротой, но ещё и единственным ребёнком в семье.