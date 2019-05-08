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В «Шереметьево» предложено установить памятник жертвам катастрофы SSJ-100

Общество

С идеей выступили в комиссии по монументальному искусству Мосгордумы

Москва, 8 мая 2019, 08:34 — REGNUM  В московском аэропорту «Шереметьево» следует установить памятник жертвам трагедии с самолётом SSJ-100, заявил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов, передаёт агентство «Москва».

"Необходимо установить памятник в аэропорту «Шереметьево» в память всех погибших в результате данной трагедии. Художник должен создать такую композицию, которая смогла бы выразить и передать образ погибших при возгорании в самолете», — сказал он.

Профессор Лев Лавренов является членом комиссии с 1999 года и был председателем прошлого созыва (2007−2011 годы).

Авиакатастрофа в аэропорту «Шереметьево» произошла 5 мая. Самолёт SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт отбытия. Он совершил жёсткую посадку, загорелся. Погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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