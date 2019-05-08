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Памятный монумент павшим в Великой Отечественной войне установили в Ванино

Общество

Монумент к 9 Мая установили на главной площади порто-франко портовики крупнейшего угольного порта региона – АО «Дальтрансуголь» СУЭК

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Памятный монумент павшим в Великой Отечественной войне установили в Ванино
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
В открытии монумента приняли участие курсанты специализированных классов МЧС и МВД

Ванино, Хабаровский край, 8 мая 2019, 09:00 — REGNUM  В канун Дня Победы в свободном порту Ванино Хабаровского края на главной площади появился памятный монумент, посвящённый тем, кто пал в боях за независимость и свободу нашей Родины против фашистских захватчиков, тем, кто воевал на Дальнем Востоке, освобождая Курилы и Сахалин. Установили монумент портовики крупнейшего угольного порта региона — АО «Дальтрансуголь», СУЭК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Открытие памятного монумента в Ванино
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Открытие памятного монумента в Ванино

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На скромной доске из черного гранита надпись: «Вечная память воинам — землякам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками. Памяти павших будьте достойны».

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Открытие монумента в Ванино Хабаровского края
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Открытие монумента в Ванино Хабаровского края

«Цена этой Победы — миллионы жизней. И сколько бы мы ни сделали, нам никогда не отдать долг тем, кто воевал, работал в тылу ради Победы. Нам, родившимся в мирное время, даже представить сложно, через что довелось пройти нашим ветеранам. Они воевали, мерзли в окопах, голодали, работали сутками, без выходных, недоедая и недосыпая, ради Победы. Нам остается только жить так, чтобы быть достойными этой памяти и этой Победы», — сказал на открытии монумента генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Долгополов.

В открытии монумента приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий — воины-интернационалисты, представители общественных молодежных организаций, курсанты специализированных классов МЧС и МВД, представители духовенства.

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В открытии монумента приняли участие ветераны Великой Отечественной войны
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
В открытии монумента приняли участие ветераны Великой Отечественной войны

Как сообщало ИА REGNUM, в канун Дня Победы 2018 года портовики АО «Дальтрансуголь» нашли и отреставрировали в мастерских порта легендарную пушку времен Великой Отечественной — ЗИС-3, участницу береговой обороны дальневосточных рубежей. Коллектив порта поддерживает ветеранов войны на протяжении многих лет — в их домах и квартирах сделан ремонт, приобретена мебель, бытовая техника, ветераны — постоянные участники всех праздников и торжественных мероприятий порта.

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День Победы
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