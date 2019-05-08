Игра Apex Legends от Electronic Arts появится на мобильных платформах

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Компания Electronic Arts (EA) намерена выпустить версию многопользовательского шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Apex Legends для мобильных устройств. Об этом 8 мая сообщил портал Engadget.

Представители компании сообщили об этом во время онлайн-переговоров, в рамках которых обсуждался квартальный отчет о доходах. Представители EA не сообщили никакой конкретной информации о платформах, однако издание отмечает, что можно с уверенностью сказать: игра появится на Android и iOS. Кроме того, стало известно, что компания намерена вывести Apex Legends на китайский рынок.

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В апреле 2019 года ИА REGNUM сообщило, что студия Respawn Entertainment вынуждена была отказаться от разработки продолжения Titanfall. Это произошло из-за того, что компания вынуждена была сконцентрироваться на выпуске Apex Legends.

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