Салют в День Победы в Москве будет дан на 34 площадках

Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве в честь Дня Победы праздничные салюты произведут на 34 городских площадках. В основном они расположены в крупных парках и центральных площадях, сообщается на портале мэра столицы.

9 мая праздничный салют начнётся в 22:00 и продолжится в течение 10 минут. По всему городу прогремят 10 тысяч залпов.

Один из самых красочных фейерверков можно будет увидеть на Поклонной горе. Здесь прогремят 30 залпов в виде огромных шаров и цветов. из 18 орудий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, у жителей Росс ии самая любимая песня о Великой Отечественной войне — «День Победы».

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