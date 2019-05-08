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Салют в День Победы в Москве будет дан на 34 площадках

Общество

По всему городу прогремят 10 тысяч залпов

Москва, 8 мая 2019, 08:31 — REGNUM  В Москве в честь Дня Победы праздничные салюты произведут на 34 городских площадках. В основном они расположены в крупных парках и центральных площадях, сообщается на портале мэра столицы.

9 мая праздничный салют начнётся в 22:00 и продолжится в течение 10 минут. По всему городу прогремят 10 тысяч залпов.

Один из самых красочных фейерверков можно будет увидеть на Поклонной горе. Здесь прогремят 30 залпов в виде огромных шаров и цветов. из 18 орудий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, у жителей Росс ии самая любимая песня о Великой Отечественной войне — «День Победы».

Подробнее: Парки Москвы подготовили ко Дню Победы праздничную программу

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День Победы
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