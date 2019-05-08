Пермь, Пермский край, , 08:12 — REGNUM

В Пермском крае организована работа первого передвижного офиса многофункционального центра «Мои документы». Мобильный офис запущен в рамках пилотного проекта для оказания государственных и муниципальных услуг населению. Спецавтомобиль базируется на парковочной площадке торгового центра «Лето» и работает в ежедневном режиме. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Передвижной офис МФЦ представляет собой автомобиль, состоящий из двух отсеков: для посетителей и для сотрудников многофункционального центра, разделенных перегородкой. Отделение для сотрудников организации оснащено двумя рабочими местами с необходимым техническим оборудованием и средствами связи. Автомобиль снабжен автономным отопителем салона и кондиционером, что позволяет принимать население круглогодично.

На базе передвижного офиса будет доступно большинство услуг, которые в настоящее время предоставляются в МФЦ Пермского края. Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов выразил уверенность, что мобильный офис будет востребован у пермяков.

Стоит отметить, в настоящее время на территории Прикамья работает 53 филиала и более двухсот территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ с общим количеством окон — 752. При этом доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», достигает 98,95%.