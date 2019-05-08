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«Я погибаю одна, но за меня погибнет много врагов»: Радио REGNUM

Общество

Письмо 20-летней партизанки Нины Попцовой, написанное в последние минуты жизни

«Я погибаю одна, но за меня погибнет много врагов»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мая

Москва, 8 мая 2019, 18:00 — REGNUM  

20-летняя комсомолка из станицы Горячеводской Нина Попцова в годы Великой Отечественной войны прошла курсы медсестер, по ночам дежурила у тяжелораненых солдат и офицеров. Затем поступила в истребительный партизанский батальон, стала учиться метко стрелять, прыгать с парашютом, собирала сведения о фашистских войсках. По заданию военного командования она трижды проникала в тыл врага. Дважды отважная Нина благополучно переходила линию фронта и передавала необходимые сведения. Когда в третий раз она появилась на улицах Пятигорска, её арестовали немцы. В день гибели, 6 января 1943 года, за пять дней до освобождения Пятигорска советскими войсками, Нина написала письмо матери.

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