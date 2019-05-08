К 75-й годовщине нашей Победы «чижовых» будет в 100 раз больше — эксперт

Хабаровск, , 07:45 — REGNUM Малоизвестная широкому кругу читателей до сегодняшнего дня писательница Елена Чижова назвала Иосифа Сталина «пособником Гитлера», помогавшим ему осуществить чудовищный план уничтожения Ленинграда и ленинградцев. Комментируя заявление Чижовой, сделанное для швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung, профессор кафедры философии, истории, государства и права Дальневосточного института управления РАНХиГС Валерий Чудесов высказал убеждение в том, что к 75-й годовщине Великой Победы подобных «писателей» и подобных высказываний будет в 100 раз больше. Ученый считает, что необходимо рассказывать людям как можно больше реальных фактов и о Сталине, и вообще — о Великой Отечественной войне, чтобы не допустить подмены истории и очернения Победы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Такое высказывание, какое сделала писательница Чижова, комментировать сложно ввиду явной глупости самой мысли. Я историк, я точно знаю, что любые заявления по поводу исторических событий, о личностях, оставивших след в истории, нужно подкреплять доказательствами. Какие там доказательства у писательницы Чижовой? «Сталин не любил Ленинград». Смешно. Да и не нужны ей были никакие доказательства. Такие заявления люди делают для того, чтобы на них обратили внимание. Ну кто из широкого круга читателей слышал о писательнице Чижовой? Никто. Возможно, кто-то её произведения и читал, мне они не встречались. Зато вот теперь про нее услышали, узнали, даже вот, смотрите, — за границей. Ерунда это всё. Важно другое: сейчас мы будем праздновать 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Вы, конечно, заметили, что к каждой годовщине Победы обостряются попытки очернить Победу и Победителей, отнять у нас, у нашего народа нашу Победу, нашу память. К 75-й годовщине Победы вот таких вот «чижовых» будет в сто раз больше», — считает ученый-историк Валерий Чудесов.

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Эксперт убеждён: не обороняться от таких нападок на Великую Победу необходимо, а наступать.

«Посмотрите, вот даже сейчас, после этого глупейшего заявления, мы все выглядим как оправдывающаяся сторона. А необходимо — наступать! Это задача СМИ, ИА REGNUM, конечно, в первую очередь, которое в авангарде всегда и во всем, что касается необходимости отстаивать историческую память и правду. Нужно как можно больше рассказывать людям правды, реальных исторических фактов, доступным языком, понятным миллионам читателей. Ведь накануне Дня Победы не только Чижова высказывается. Посмотрите, в социальных сетях, в СМИ сейчас яростно критикуют родителей, которые 9 Мая на парад надевают на своих малышей военную форму. Пишут, что это «калечит детские души». А я вот всегда считал, что мечта быть военным, героем — самая нормальная для пацана. Мы в детстве в войну играли. И другие поколения мальчишек играли и играют. К тому же — дети в военной форме — это ещё и дань памяти героям войны. Что же в этом плохого? Но информационный шум создаётся, и этот шум имеет одну лишь цель: отнять у нас память о Великой Победе. Этого нельзя допускать», — подчеркнул Валерий Чудесов.

Как сообщало ИА REGNUM, писательница Елена Чижова в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung заявила, что Иосиф Сталин является «соучастником Гитлера» в организации блокады Ленинграда. Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя высказывание Чижовой, высказал убеждение в том, что «писатель — не обязательно умный человек»:

«Во-первых, писатель не обязательно значит умный человек. В данном случае этот писатель — дурак. Во-вторых, писатель — не значит честный человек. В данном случае этот писатель — лжец», — заявил Колеров, подчеркнув, что вот такой «лжец и дурак реабилитирует Гитлера».

Журналист ИА REGNUM и автор военно-исторического исследования «Десант Страны Советов» Алексей Суконкин, комментируя высказывание Чижовой, заявил, что питерская писательница явно «заплыла за буйки»:

«Стыдно за соотечественницу», — сказал военный историк.