Река Янцзы через 5 лет обеспечит питьевой водой сразу три города юга Китая

Гуанчжоу, Китай, , 07:27 — REGNUM В китайской провинции Гуандун началось строительство крупного объекта водоотведения, который призван решить проблему нехватки воды на юге региона Дельты Янцзы, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Длина объекта составит 113 км, а сам проект потребует вложения 35 млрд юаней инвестиций ($5,2 млрд). Он рассчитан на среднюю прокачку более 1,7 млрд кубометров воды в год из участка реки Сицзян близ города Фошань до столицы провинции Гуандун города Гуанчжоу, а также городов Дунгуань и Шэньчжэнь.

Проект является одним из 172 ключевых в Китае по сохранению водных ресурсов и поставкам водных ресурсов в районы с нехваткой воды. Кроме того, он является длиннейшим из всех существующих и требующим наибольшего количества инвестиций.

Помимо прочего, проект представляет огромных технический вызов для инженеров, поскольку все трубы будут проложены на глубине от 40 до 60 метров под землей на всем протяжении канала, включая 2,4-км участок под лиманом реки Чжуцзян.

По завершении работ, на которые уйдет 60 месяцев, реализация проекта решит проблему нехватки воды сразу в трех городах и обеспечит Гонконг резервным источником питьевой воды, став стратегической поддержкой для развития района «Большого Залива» Гуандун — Гонконг — Макао.

Как сообщало ИА REGNUM, по центральному рукаву объекта водоотведения «с юга не север» в августе 2018 года из реки Янцзы более 30 рек получили 870 млн кубометров воды, благодаря чему была решена проблема нехватки воды в провинции Хэбэй и городе центрального подчинения Тяньцзинь.

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