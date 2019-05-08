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Лидер украинских раскольников «наградил» неонацистов медалями

Общество

За «любовь к Украине»

Киев, 8 мая 2019, 07:29 — REGNUM  Лидер украинских раскольников, «почётный патриарх» Филарет встретился с членами неонацистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила блогер Мирослава Бердник 7 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Служитель культа наградил радикалов медалями «За жертвенность и любовь к Украине», включая их лидера Евгения Карася.

«…того самого Карася, который вместе со своей группировкой кошмарит монастыри УПЦ. Чего стоит один лишь случай, когда «активисты» из С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) блокировали въезд в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, жгли там файеры, и угрожали священнослужителям УПЦ или устроили погром в Голосеевской пустыни», — рассказала блогер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что группировка С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно сотрудничает со Службой Безопасности Украины.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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