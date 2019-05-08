Китай стремится, чтобы более 80% всех рейсов вылетали вовремя в 2019 году

Пекин, , 07:05 — REGNUM Сфера китайской гражданской авиации в настоящее время работает над тем, чтобы увеличить долю своевременных вылетов до более чем 80% в течение 2019 года, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Для ключевых аэропорта страны власти поставили задачу нарастить количество своевременных вылетов до 85%, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC). В 2018 году этот показатель в Китае достиг 80,13%, что на 8,46% выше, чем в 2017 году и является абсолютным рекордом с 2010 года.

В 2019 году CAAC продолжит наращивать производительность аэропортов, внедряя посадку без бумажных посадочных талонов, а также обеспечивая доступ к сети Wi-Fi для пассажиров во время полета.

На конец 2018 года в Китае были в общей сложности 235 сертифицированных транспортных аэропорта, которые обслуживали более 90% городов префектурных уровней страны. Китай также является крупнейшим в мире рынком гражданской авиации. В 2018 году по всей стране было осуществлено 610 воздушных пассажироперевозок, а в 2019 году этот показатель ожидается на уровне 680 млн.

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