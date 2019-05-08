В Курганской области до середины мая — аномальная жара

Курган, , 06:48 — REGNUM По прогнозам курганских синоптиков с 7 по 12 мая в отдельных районах области ожидается аномально жаркая погода. Дневная температура воздуха может доходить до плюс 30 градусов по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС России по Зауралью.

В условиях аномальной жары нарушение требований особого противопожарного режима может привести к трагедии, напоминают спасатели. Категорически запрещены любые действия с открытым огнём, посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.

«Примите вынужденные меры как данность, откажитесь от охоты, пикников с шашлыками, вывозите и утилизируйте мусор, а не сжигайте его. Помните, что за нарушение требований противопожарного режима предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. «, — обращаются с просьбой к зауральцам сотрудники МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области природные пожары, бушевавшие с 3 мая, оставили без крова 14 семей. На сегодняшний день в регионе режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях региона: в городе Кургане, Белозерском, Юргамышском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском, Щучанском районах.

Отметим, что синоптики сообщают об аномальной жаре до середины мая в Курганской, Челябинской и Тюменской областях, а также юге Свердловской области.

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