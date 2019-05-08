Китай запретил деятельность девяти незаконных общественных организаций

Пекин, , 06:25 — REGNUM Китайские власти закрыли вебсайты девяти незаконных общественных организаций и запретили их странички на социальных интернет-платформах вроде Wechat и Weibo, сообщили 7 мая в Министерстве гражданской администрации КНР.

Кампания по выявлению и борьбе с нелегальными общественными организациями проводилась совместно министерством и государственными структурами, отвевающими за киберпространсвтенную безопасность и телекоммуникации.

Кампания проводилась с апреля по декабрь 2018 года. В общей сложности 5845 дел было расследовано и выявлено 300 подозрительных организаций. В министерстве отметили, что продолжат борьбу за онлайн-безопасность страны, проводя инспекции как в интернете, так и вне его рамок. Все нарушители будут выявлены и наказаны.

Власти также призвали граждан проявлять бдительность и лично проверять, имеют ли они дело с легальными или нелегальными организациями на специальном правительственном сайте, где представлен реестр.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Китае были запрещены и закрыты две незаконные общественные организации. В настоящее время в Китае зарегистрировано более 800 тыс. общественных организаций.

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