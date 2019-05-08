Репетиция парада Победы вызвала транспортный коллапс в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, , 06:38 — REGNUM В Южно-Сахалинске репетиция парада Победы привела к транспортному параличу всего города. С 7 утра улицы островной столицы заполнены тяжелой военной техникой — танками, бронемашина, прочим. Из-за этого горожане не могут вовремя добраться до своих рабочих мест, дети опаздывают в школы и сады. Люди просят перенести парад на два часа позже, но военные молчат, а мэрия отвечает, что «не управляет танками», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ответ на многочисленные претензии людей, телеграм-канал мэрии Южно-Сахалинска сообщил, что репетиция парада Победы — не «епархия мэрии, которая не распоряжается танками».

Военные ничего не сообщают и проводят репетиции с раннего утра. А весь город стоит в пробках.

В социальных сетях горожане напоминают, что это уже не первый случай и предлагают построить специальную площадь для торжеств за городом. И тогда парады не будут вызывать у людей негативных эмоций.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России, отвечая на вопрос «Левада-Центра» «Как лучше праздновать День Победы», ответили — «заботой о ветеранах». Таких 52%. 23% считают, что отмечать надо парадами, шествиями и салютами, еще 23% думают, что праздновать этот день нужно укреплением мира и ликвидацией всех вооруженных конфликтов.