Первые медали в честь 550-летия Чебоксар вручили ветеранам

Чебоксары, , 06:06 — REGNUM В столице Чувашии вручили первые юбилейные медали «В память о 550-летии города Чебоксары». Их получили ветераны Великой Отечественной войны, чья судьба «неразрывно связана с городом Чебоксары», сообщили ИА REGNUM в столичной мэрии.

Медали были вручены организатору первого в России музея материнской славы Дмитрию Егорову, изобретателю устройства для управления лифтами Александру Зимину, инициатору музея Воинской славы Чувашии Нилу Морозову, участнику строительства памятника Чапаеву и крупных заводов Георгию Охотникову и основателю ряда школьных музеев боевой славы Александру Рыбакову.

Вручая награды, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поблагодарил ветеранов «за всё, что вы сделали, за Победу, за строительство и восстановление нашего города, за активное участие в патриотическом воспитании».

"Наша задача — передать мужество, отвагу, с которой вы добивались Победы, нашему подрастающему поклонению, чтобы они помнили и чтили, гордились вами и всегда знали, какой ценой досталась Победа», — сказал Алексей Ладыков.

Ветераны рассказали о своём жизненном пути. Нил Морозов трудился во благо развития города более 60 лет, из них десять лет работал юристом в проектно-конструкторских организациях, 15 лет руководил региональной Общероссийской организацией ветеранов войны и военной службы. Ветеран подчеркнул, что он «и сейчас в строю, проводит патриотическую работу среди населения». Александр Рыбаков более 40 лет проработал на Чебоксарском электроаппаратном заводе, восстанавливал электротехническую промышленность города и параллельно занимался общественной работой: стоял у истоков создания школьных музеев боевой славы. Григорий Охотников участвовал в возведении Чебоксарского агрегатного завода, ЗЭиМ и других предприятий. Охотниковы — династия строителей. Две дочери, внуки — все продолжили дело отца и деда.

«Папа всегда с профессиональной точки зрения оценивает сейчас строительство и архитектуру Чебоксар. Видно, какими темпами возводится жилье, социальные объекты. Рады, что появляются новые детские сады, школы», — отметила дочь ветерана Лариса Яковлева.

Напомним, в Чебоксарах в 1941 году проживали 40 тыс. человек (в 2019 году — 506 тыс. жителей), из них около 15 тыс. ушли на фронт. Во время войны сюда были эвакуированы Харьковский и Московский электроаппаратные заводы, на местном Чапаевском заводе первая военная продукция была выпущена в 1941 года. В годы войны в Чебоксарах были сформированы 139-я и 324-я стрелковые дивизии. Чебоксары также приняли и разместили эвакуированных детей из блокадного Ленинграда, для раненых солдат были развернуты четыре эвакогоспиталя. Один из них располагался в здании администрации города Чебоксары.

В настоящее время в городе проживают 3125 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Участников войны — 264.

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