В провинции Шэньси на северо-западе Китая 23 уезда побороли нищету

Сиань, Китай, , 05:42 — REGNUM В общей сложности 23 уезда китайской провинции Шэньси на северо-западе Китая были выведены из нищеты, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

В эти 23 уезда также входят Яньчуань и Ичуань города Яньань, которые являются бывшей революционной базой Коммунистической партии Китая. Здесь прошли жесткие проверки качества выполнения задачи борьбы с бедностью, которые проводили инспекторы самых разных уровней.

Власти также призвали уже переставших быть нищими уезды оказать всю возможную помощь по преодолению бедности в других уездах, а людей с более высоким доходами помогать людям с более низкими улучшать стандарты их жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны из нищеты было выведено 30 городских уездов. Для того, чтобы побороть нищету достаточно сократить долю нищих в указанном районе до уровня менее 3%.

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